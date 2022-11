Mars au plus proche de la Terre ce 1er décembre: voici le meilleur moment pour l’apercevoir

Quand observer Mars?

Il faudra toutefois attendre le 8 décembre pour avoir les conditions d’observation les plus optimales. Ce jour-là, la planète rouge sera occultée par la Lune durant quelques minutes. Un phénomène très rare qui rendra possible son observation à l’œil nu, sans matériel spécifique. L’occultation devrait débouter aux alentours de 6h30 du matin et s’achèvera quelques minutes avant le lever du Soleil.

Le phénomène pourra être admiré partout sous nos latitudes, à une seule condition près : que le ciel soit dégagé au nord-ouest, où se situera alors Mars.