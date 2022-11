« Star Academy »: le château de Dammarie-les-Lys ouvre ses portes au public

Le propriétaire du château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys fait un véritable cadeau de Noël aux fans de l’émission musicale de TF1. Le site sera ouvert au public du 21 décembre au 1er janvier 2023 inclus.

"J’ai reçu beaucoup de demandes pour des visites! La mairie de Dammarie en reçoit et les agents de sécurité du château aussi de la part des fans qui sont aux grilles. Ils me les ont transmises", a expliqué Jean-Michel Pontet, le propriétaire du château depuis 2008, auprès de nos confrères du Parisien.

Découvrir l’envers du décor

Toutes les pièces phares de cette saison 10 feront partie de la visite. "Ce ne sera pas une visite guidée, mais une déambulation suivant un sens de cheminement. Les visiteurs arriveront par le théâtre, le premier bâtiment quand on rentre à droite. Puis ils se dirigeront vers le château, son rez-de-chaussée avec la cuisine, le salon, la pièce de musique, et les étages avec les chambres et une des deux salles de bains. Ensuite ils iront au bâtiment où se trouvent le studio d’enregistrement et la salle de musique. Ils termineront par le bâtiment avec la salle des professeurs et le bureau de Michaël Goldman", confie le propriétaire au Parisien.

Les fans pourront également découvrir tous les petits mots laissés dans les sanitaires du château par les anciens candidats de la "Star Ac’", depuis lors protégés sous Plexiglass.

Période de fêtes de fin d’années oblige, huit grands sapins décorés seront installés à l’intérieur. Jean-Michel Pontet prévoit également des petits chalets dans le parc, où les visiteurs pourront se restaurer.

Et, comme cerise sur le g(ch)âteau, le propriétaire s’est engagé à verser l’intégralité des recettes du 25 décembre à l’association Grégory-Lemarchal, du nom du gagnant de la saison 4 de l’émission, décédé en 2007 de la mucoviscidose.

La visite du château se fait uniquement sur réservation. Si ce parcours sur les traces de la " Star Academy " vous intéresse, rendez-vous sur le site officiel de l’événement.