À 26 ans, Flossie est le chat le plus vieux du monde

Tout a commencé en 1995. Lorsqu’elle n’était qu’un chaton, Flossie errait avec d’autres chats près d’un hôpital situé dans le comté de Merseyside, à l’Est de Manchester. Adoptée par un employé de l’hôpital, elle a vécu 10 belles années à ses côtés jusqu’à sa mort. Récupérée par sa sœur, la chatte a de nouveau dû trouver une nouvelle demeure à la mort de sa seconde maîtresse, 14 ans plus tard.

C’est le fils de son premier propriétaire qui a accueilli Flossie chez lui durant 3 ans avant de prendre la dure décision de la confier à l’association Cats Protection.

C’est en parcourant les carnets de vaccination de Flossie que l’association a pris conscience de son âge. "Nous avons été sidérés en voyant les dossiers vétérinaires qui indiquaient qu’elle avait presque 27 ans", a raconté l’une des coordinatrices de Cats Protection.

Pas le chat le plus vieux de l’histoire

C’est là qu’elle a tapé dans l’œil de Vicki Green, sa nouvelle maîtresse. "Je savais depuis le début que Flossie était un chat spécial. Elle est tellement affectueuse et enjouée, et particulièrement douce quand on se souvient de son âge", explique cette assistante de direction, qui espère que son histoire incitera plus de personnes à offrir une belle fin de vie à des chats âgés.

L’âge avancé de Flossie ne fait toutefois pas d’elle le félin le plus vieux de l’histoire. Et pour cause, le record de longévité pour un chat est détenu par Creme Puff, un chat texan mort en 2005 à l’âge de… 38 ans.