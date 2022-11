Malin, mais pas assez : il attache sa voiture à une borne de recharge avec une ficelle

Imaginez-vous tourner en rond dans n’importe quel centre-ville, à la recherche d’une place de parking. Soudain, en voilà une… mais elle est à côté d’une borne de recharge et donc réservée aux véhicules électriques, ce qui n’est pas le cas de votre voiture.

Tout le monde ne continue pas son chemin à la recherche d’une nouvelle place : un automobiliste néerlandais a trouvé une petite astuce : il s’y est garé, et a simplement utilisé une ficelle, faisant croire, de loin, à un câble électrique.

De loin, mais pas de près : les agents chargés du stationnement de la commune ont repéré l’astuce, et le propriétaire de la Volvo a finalement écopé d’une amende de 109 euros. Il est en effet interdit de se garer à côté d’une borne si on ne l’utilise pas, et c’est le cas dans de nombreux pays européens, comme les Pays-Bas donc, mais aussi la Belgique.