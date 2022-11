Un chat retrouvé vivant dans une valise après un vol de 2000 kilomètres

Selon ses dires, il n’avait en effet pas vu, au moment de fermer sa valise, que le chat de la famille s’était glissé dedans. Et évidemment, il n’avait pas fait sa valise juste pour faire ses courses, mais pour prendre l’avion à l’aéroport d’Atlanta.

Le chat retrouvé sain et sauf

Le pauvre félin a donc été retrouvé quelques heures plus tard, après un périple de 1849 kilomètres, à l’aéroport JFK de New York. "Un de nos agents a été choqué de retrouver un chat roux dans un bagage", a tweeté Lisa Farbstein, porte-parole de la TSA (Transport Security Administration). Mais heureusement, plus de peur que de mal: "le chat était en bonne santé."

Un comportement pas surprenant

Selon Katherine Houpt, professeure émérite à l’université de Cornell et experte en comportement animal, il n’est pas surprenant de voir un chat agir de la sorte. "Il a probablement considéré la valise comme un lit. Les chats aiment les espaces fermés." L’experte pousse son raisonnement encore plus loin. "On peut supposer qu’il a senti que son propriétaire allait partir. Il n’avait pas nécessairement l’intention de d’empêcher son départ, mais il voulait peut-être faire part de son stress."