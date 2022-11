De son hymne pour le Mondial 2022 à ses propos misogynes, qui est vraiment le streamer IShowSpeed?

Speed devient rapidement une coqueluche sur les réseaux sociaux

Speed commence à exploser au début de l’année 2021. En avril de la même année, il atteint les 100 000 followers sur sa chaine YouTube. Dans le même temps, ses fans commencent à publier des extraits de ses vidéos sur TikTok et il gagne en popularité. Ses réactions déjantées le font rapidement devenir une coqueluche sur les réseaux sociaux. Sa particularité ? Son ton. Il est très expressif et crie énormément, jusqu’à faire saturer les micros.

IShowSpeed profite de sa lancée pour publier des chansons de rap. Le 24 novembre 2021, il sort " Shake " (153 milions de vues e, novembre 2022, N.D.L.R.), un morceau qui reprend " Hit the road Jack ". En tant que fan absolu de CR7, Speed sort un titre intitulé " Ronaldo " (25 milions de vues). Plus récemment, c’est en proposant un hymne pour la Coupe du monde 2022, organisée au Qatar, qu’il a fait parler de lui. Intitulé sobrement" World Cup ", la chanson publiée le 4 novembre dernier enregistre déjà 25 milions de vues.

Sa participation à un match de football de charité fait le tour d’internet

L’une de ses dernières actualités concerne sa participation à un match de football de charité, organisé au stade The Valley, à Londres, où le Charlton Athletic FC joue ses matchs de troisième division anglaise (EFL League One). Les actions de Speed ont largement été commentées sur les réseaux sociaux, notamment son tacle sur son adversaire nommé "KSI".

D’autres actions de ce match de charité ont continué de faire le tour des plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram, Twitter ou Facebook plusieurs jours après l’événement.

Du contenu controversé sur Twich

Si la liberté de ton de Speed lui a permis de "percer" sur les réseaux sociaux, c’est aussi ce qui pourrait causer sa perte. Alors qu’il venait de décrocher une collaboration avec Sky Sports, la chaine britannique a cessé son partenariat dès qu’elle a découvert des extraits le montrant proférer des insultes misogynes.

Sans traduire toutes les insultes du YouTubeur dans l’extrait en question (ci-dessous dans le tweet), il incendie une gameuse du jeu vidéo Valorant en lui disant de "quitter la partie" pour "aller faire la vaisselle de ton mari".

Après cela, presque toutes les vidéos du streamer sur la chaine ou sur les réseaux de Sky Sports ont été supprimées. Ce n’est pas la première fois qu’il se fait remarqué pour ses propos. Twitch l’a d’ailleurs banni pour une histoire similaire.

Voici l’extrait qui a poussé Twitch à bannir IShowSpeed (ci-dessous).

Dans cette vidéo, il pose une question à la personne alors en live avec lui, une jeune femme. Il lui demande : "Si on est les deux dernières personnes sur Terre, et que l’on doit se reproduire pour repeupler le monde, te reproduirais-tu avec moi ?". La jeune femme répond par la négative. Speed se met alors à dire que personne ne l’arrêterait.

Outre les deux extraits précédents, le jeune Américain de 17 ans a plusieurs fois été pointé du doigt pour ses propos discriminants. Il a d’ailleurs publié un message (voir plus bas), le 18 novembre 2022, pour s’expliquer. "C’était stupide et immature. Je m’en suis immédiatement rendu compte et excusé. Je vais continuer de travailler sur moi même et naviguer dans ce monde, en grandissant en ligne. Je reconnais que je dois donner l’exemple à ceux qui me suivent et me supporte", détaille-t-il notamment. Une question se pose désormais : IShowSpeed redescendra-t-il aussi vite qu’il est monté ?