Selon Sud Ouest, le cueilleur a découvert ce champignon dans les bois du Val de l’Eyre, accompagné de son fils.

Le cèpe géant pèse exactement 4,7 kg. En tout, Quentin Chevereau a ramené 14 cèpes pour un total de 18 kilos.

"Quand je suis rentré chez moi pour le montrer à mes parents, ils sont restés bouche bée devant la porte. Ils ont l’habitude d’aller aux champignons depuis toujours et ils n’avaient jamais vu ça. Moi non plus d’ailleurs", raconte l’heureux cueilleur au site Actu.fr.