Un chasseur français meurt attaqué par un cerf

Ce genre d’accidents est rarissime, le cerf n’étant pas un animal agressif et évitant au plus l’homme. Pour Hervé Vuillaume, président de la fédération départementale de chasse et toujours à La Voix du Nord, "Il arrive que des chasseurs soient percutés et blessés, plusieurs fois par saison. Dans ce cas dramatique, la victime se trouvait dans la ligne de fuite de l’animal, au mauvais endroit au mauvais moment". L’archer n’aurait pas vu le cervidé lui courir dessus dans une végétation dense.