Dans le Whatsapp d’Eden Hazard: «Ça va être une tournée d’adieu!» (fiction)

Plus que 12 jours avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Eden Hazard ne décolle plus du banc, les bobos s’accumulent dans le noyau des Diables,... On a imaginé ce que pouvait bien se dire le capitaine des Diables rouges, dans une discussion avec Romelu Lukaku et « Coach » Roberto Martinez. Totalement fictif, et un brin corrosif.