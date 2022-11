Comment la technologie va changer notre corps : voici Mindy, l’humaine du futur

Mindy est un modèle de ce à quoi pourrait ressembler l’humain en l’an 3000. D’ici là, la technologie aura complètement modelé notre corps. Mindy a donc le dos et le cou complètement courbé, elle est même bossue. Elle a aussi des coudes qui ne se plient qu’à 90° et des doigts fins et crochus, adaptés à l’usage du smartphone et du clavier. Si ce n’est de prime abord pas réjouissant, ce n’est pas tout : l’humain du futur devrait aussi être plus petit, avec un plus petit cerveau et une capacité de réflexion moindre. L’humain pourrait aussi être doté d’une seconde paupière.