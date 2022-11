Filmée sur un vélo d’appartement, passant d’un costume de sorcière à celui de la Mère Noël, la chanteuse américaine laisse rapidement Halloween derrière elle pour se concentrer sur les fêtes de fin d’année. Ce qui peut se comprendre tant cette période de l’année a contribué à son succès.

Interprète du titre « All I Want for Christmas », le tube emblématique de chaque fin d’année, Mariah Carey s’apprête une fois encore à vivre une période faste. Selon le magazine « Forbes », ce morceau, écrit en un quart d’heure, aurait rapporté 60 millions de dollars en 26 ans. Et selon plusieurs autres sources américaines, chaque mois de décembre rapporterait entre 600.000 euros et 1.000.000 euros à la chanteuse.