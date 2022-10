Une compagnie aérienne fait gagner des cadeaux aux voyageurs qui choisissent les sièges du milieu

Pour redorer l’image de cette place souvent boudée des voyageurs, une compagnie aérienne a eu l’idée de créer une loterie spéciale rien que pour les occupants de ces sièges, selon nos confrères de 20 Minutes.

Avec sa "Middle Seat lottery" (Loterie du siège du milieu, en français), Virgin Australia promet de faire gagner des cadeaux aux courageux qui choisiraient volontairement la place du milieu.

Et, niveau cadeaux, on peut dire qu’il y a du lourd! Parmi les lots de ce jeu-concours, on retrouve une croisière dans les Caraïbes avec le vol aller-retour depuis l’Australie, des billets VIP pour la finale de l’Australian Football League ainsi que des voyages gratuits à travers toute l’Australie. La valeur totale des lots à remporter atteint 230.000 dollars australiens, soit environ 145.000 euros.

Il y a toutefois des conditions pour y participer: il faut avoir au moins 18 ans, résider en Australie et être membre du programme de fidélité de Virgin Australia. Chaque vol avec une place milieu vous donne droit à un ticket. Plus vous voyagez, plus vous avez de tickets, et plus vous augmentez vos chances de gagner l’un des lots mis en jeu.