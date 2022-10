« Star Academy »: Julien se fait démonter sur sa prestation au prime par Laure Balon, son frère vole à son secours

Une fois de plus, Julien a échappé à l’élimination lors du prime philharmonique. Il avait choisi d’interpréter Parce qu’on vient de loin de Corneille afin de défendre sa place dans l’aventure.

La prof d’expression scénique n’a pas mâché ses mots au moment de revenir sur cette prestation. Elle estime que le candidat de 20 ans n’a rien respecté des conseils qu’elle lui avait donnés. "C’est toi qui as choisi la chanson. Tu l’as sabotée. Tu as été mal, le médecin est venu. Mais accroche-toi au texte". L’académicien lui explique alors qu’il n’était pas bien à ce moment-là (NDLR : il a fait une crise d’angoisse avant de monter sur scène). "Si tu veux que je m’évanouisse sur scène, c’est à toi de voir", lui balance-t-il, ce à quoi Laure Balon répond : "Eh bien évanouis toi."

Pour Laure, Julien n’a fait que chercher les faveurs du public. "Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra. Toi, tu souris pour draguer. Tout le monde a vu ça", lui a-t-elle lancé d’un ton autoritaire, sous la désapprobation du candidat.

Le débrief a rapidement fait polémique sur Twitter. Beaucoup d’internautes ne comprennent pas cet "acharnement" sur Julien. Selon eux, le candidat, réputé nonchalant, est là pour recevoir des conseils et non des leçons de vie qui frôlent l’irrespect.

« On est venu le chercher pour participer à la Star Ac »

Mathieu Canaby, frère de Julien et ancien participant de "La Nouvelle Star", a pris la parole face aux détracteurs de son petit frère. “Ça devient un peu lourd. Ça fait qu’on demande à Julien s’il s’en fout d’être là, sous prétexte qu’il ne bosse pas de la même manière que les autres. Il ne bosse juste pas comme les autres. Julien, il a un petit truc en plus, qu’on appelle le talent. Et ce talent-là, il est brut. Et pour qu’il explose, il faut qu’il travaille de ouf, on est tous d’accord là-dessus, et il pourrait travailler un peu plus. Mais il arrive à se contenter de travailler juste comme il faut, pour juste y arriver. C’est sa manière d’être sincère. Dans la vraie vie, il est tel que vous le voyez là. Il est vraiment lui-même”, avant de clôturer: “Il faut rappeler qu’on est venu le chercher pour participer à la ‘Star Ac’, il n’a pas postulé.”

Nominé chaque semaine depuis le début de l’aventure, Julien semble être apprécié du public, ce dernier l’ayant à chaque fois sauvé.