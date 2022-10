Sur le cliché, on remarque plusieurs tâches sombres formant étonnamment des yeux et une bouche. De quoi s’agit-il exactement? "Ces tâches sont connues sous le nom de trous coronaux et sont des régions où le vent solaire rapide jaillit dans l’espace", explique la Nasa dans sa publication.

Les internautes ont rapidement détourné l’image. Certains y voient un clin d’œil au célèbre bébé-soleil des Teletubbies. D’autres reconnaissent le "visage" des biscuits "Mini BN".

En ce 31 octobre, ce serait difficile de ne pas faire la comparaison avec les effrayantes citrouilles d’Halloween. Et vous, à quoi ce "sourire" vous fait-il penser?