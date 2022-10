Il gagne 120 millions d’euros à l’EuroMillions : « J’ai vite commencé à m’ennuyer »

Passionné de course automobile depuis toujours, il troque alors sa Ford Focus contre une Jaguar et une Porsche. Il achète également un manoir avec son propre lac situé sur un terrain de plus de 160 hectares.

Une vie de rêve et de luxure. Sauf que, rapidement, l’Anglais commence… à s’ennuyer. "Passer du travail à ne plus avoir à travailler était une chose assez étrange à laquelle s’adapter. J’ai vite découvert que rester assis à la maison devant la télé toute la journée, c’était assez ennuyeux."

Il s’estime toutefois toujours très chanceux et est conscient que beaucoup rêveraient de mener la vie qu’il mène. "Gagner m’a permis de revenir à mes premières amours: la course. Et j’ai une maison avec un lac", reconnait-il.