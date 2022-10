Lewis Hamilton lance sa société de production de films et téléfilms

Deux projets sont déjà en chantier et seront diffusés par Apple TV+. Un film sur la course de Formule 1 sera réalisé par Joe Kosinki, qui vient de tourner Top Gun Maverick. L’acteur Bradd Pitt fait partie du projet. Le scénario n’est pas encore totalement bouclé et donc aucune date de tournage n’est fixée. Par ailleurs, un documentaire sur le parcours de Lewis Hamilton est lui en bonne voie. Il devrait être visible fin 2023-début 2024.

L’actuel pilote Mercedes a expliqué: "J’ai toujours aimé les films. J’en regarde beaucoup. Je trouve que c’est une véritable évasion. Il y a beaucoup de films que je trouve inspirants et j’ai toujours rêvé de faire un jour quelque chose dans ce domaine. On m’a souvent demandé si j’allais jouer la comédie. J’ai eu la chance d’être pilote de F1 et je n’ai jamais vraiment eu le temps de me consacrer au métier d’acteur, mais un de mes rêves était de raconter des histoires."

"L’objectif est de créer des histoires marquantes et, au final, d’inspirer les gens à travers les films et les récits. Une grande partie de la nouvelle société sera consacrée à l’impact social, à la communauté et aux causes. C’est très important pour moi".

Lewis Hamilton, qui connaît une saison très difficile, n’entend pas abandonner tout de suite la Formule 1. "Lorsque j’arrêterai la compétition - ce que je ne prévois pas de faire avant un certain temps, car je me sens encore en bonne forme - je veux que cela se fasse sans heurts. Je veux pouvoir passer à autre chose et me concentrer pleinement à Dawn Apollo Films, et être capable de me lancer à un niveau similaire à celui auquel j’étais habitué."

Hamilton, 37 ans, n’écarte pas totalement l’idée de passer devant la caméra et de devenir donc acteur. "Cela me fascine, vraiment. J’aimerais bien essayer un jour, mais je suis très conscient du fait qu’il faut dix mille heures pour maîtriser quelque chose. Je suis très obstiné. Si je dois faire quelque chose, je veux que ce soit vraiment bien. Je ne dois pas nécessairement être le meilleur en tout, mais je sais combien ces acteurs ont travaillé dur. Je ne veux pas être l’une de ces célébrités qui se lancent dans un domaine différent et pensent qu’il est facile de le faire."