Après le Clasico, Aron Dønnum fait sa demande en mariage sur le terrain (vidéo)

Durant les célébrations, avec les fans, les joueurs de Ronny Deila vont soudain s’écarter pour laisser place à Aron Dønnum et sa femme. Le joueur norvégien va alors s’agenouiller et tendre une bague à sa femme. Une demande en mariage à la suite d’un match pareil, c’est du jamais vu! La jeune femme dit oui, et supporters comme joueurs explosent de joie comme si un but avait été inscrit. Une soirée définitivement parfaite pour les joueurs Liégeois, qui se termine sous le signe de l’amour.