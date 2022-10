Après le Clasico, Aron Dønnum fait sa demande en mariage à sa femme sur le terrain (vidéo)

En pleine célébration avec les fans, les joueurs de Ronny Deila vont soudain s’écarter pour laisser place à Aron Dønnum et sa femme. Le joueur norvégien va soudain s’agenouiller et tendre une bague à sa femme. Une demande en mariage à la suite d’un match pareil, c’est du jamais vu! La jeune femme dit oui, et supporters et joueurs explosent de joie.