« Star Academy »: une candidate fait pleurer le jury lors des évaluations (vidéo)

Chacun à leur tour, les académiciens devaient passer deux tests devant le corps professoral: interpréter une chanson de leur choix dont les paroles évoquent quelque chose pour eux et faire une chorégraphie sur l’une des deux chansons imposées par le prof de danse Yanis Marshall.

S’il y a eu du bon et du moins bon, c’est surtout la prestation d’ Anisha qui a retenu l’attention. La candidate de 22 ans a repris "Si je pouvais lui manquer" de Calogero. "Je n’arrive pas à utiliser les mots. Ça me touche profondément quand je la chante", explique-t-elle avant d’entamer la chanson au piano.

Dès les premiers mots, le directeur Michael Goldman est impressionné. Les profs semblent touchés par la prestation, et en particulier Yanis Marshall, qui ne peut retenir ses larmes pendant l’évaluation.

"On a tous la larme à l’oeil", lance le Belge et prof de théâtre Pierre de Brauer au moment de faire le débrief avec les autres membres du jury, avant de poursuivre : "Je me dis que le candidat qui réussira le mieux, c’est celui qui arrivera à poser nos stylos. Et c’est la seule qui a fait que tout le monde a posé son stylo. Impressionnant!"

Qui sont les 3 nominés?

Au terme des évaluations, les profs ont dû choisir les trois premiers académiciens de l’aventure à devoir passer sur le banc des nominés. Les moins bonnes prestations de la semaine étaient celles d’ Ahcène, Amisse et Julien.

Qui sera le premier candidat ou la première candidate à quitter le château? Réponse samedi soir.