Les Teletubbies font leur retour sur Netflix (vidéo)

Les quatre personnages, à mi-chemin entre des extraterrestres et des peluches, font l’objet d’un reboot sur Netflix, dont la sortie est fixée au 14 novembre prochain. En attendant, la plateforme de streaming a dévoilé une première bande-annonce en anglais.

Dans cette première vidéo, on remarque que Netflix a décidé de rester très fidèle à la version originale des années 90. On y retrouve d’ailleurs les éléments phares du programme: le bébé soleil, la plaine verdoyante où se trouve la maison des Teletubbies, les hauts-parleurs télescopiques et même Noo-Noo l’aspirateur!

Les écrans de télévision présents sur leurs ventres, diffusant des reportages à destination des enfants, seront également de la partie.

Pour ce revival, Netflix a prévu 26 épisodes de 12 minutes. Allez-vous regarder les nouvelles aventures de Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po avec vos enfants? De quoi donner un bon coup de nostalgie!