Une candidate de Miss Angleterre sans maquillage

Étudiante en science politique, Melisa souhaite changer les mentalités et supprimer "tous les standards de beauté". "J’ai voulu prouver qu’on avait un choix, en tant que femmes, nous ne devons pas porter de maquillage si nous ne le souhaitons pas." détaille-t-elle dans une interview donnée à la BBC. Si elle portait du maquillage comme beaucoup étant plus jeune, elle dit avoir réalisé avec le temps que c’était surtout pour cacher son "insécurité" et qu’elle était souvent amenée à se comparer "à des standards de beauté irréalistes".

Ne plus porter de maquillage permet donc depuis à la jeune fille de mieux apprécier ses qualités et défauts physiques car selon elle, "la vraie beauté réside dans la simplicité". Dans ce concours, il fallait toutefois nécessairement envoyer une photo de soi au naturel pour atteindre la finale. Melisa est donc pionnière pour avoir passé tous les tours et la finale le visage nu.