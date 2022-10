Quand Jamel Debbouze dévoile le plateau de grève de France 3 et soutient les grévistes (vidéo)

On découvre alors un décor étonnant : au lien des longues tables et des grands écrans, on s’aperçoit que les deux personnes présentes sont en fait devant un grand fond vert. Le comédien originaire de Trappes a demandé à l’équipe du journal de montrer le plateau sur lequel il se trouvaient : "Les gens ils se rendent pas compte en fait" a-t-il lancé en traversant ue table virtuelle, sous le regarde amusé, mais un peu embêté de la journaliste.

Jamel était venu présenter Le Nouveau Jouet, remake du film des années 70 de Francis Veber. Il y incarne Sami, devenu jouet du fils de l’homme le plus riche de France. L’occasion pour lui d’évoquer des écarts de richesse de plus en plus élevés en France : "J’ai pu constater qu’il y avait en effet un fossé qui se creusait davantage entre les riches et les pauvres."

Une intervention qui résonne avec une autre interview, donnée dans Quotidien le 17 octobre, où il réclamait un plus grand partage des bénéfices dans le groupe Total.