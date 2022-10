Dans le Whatsapp d’Eden Hazard: plus qu’un mois avant la Coupe du monde (fiction)

Tic tac… Le compte à rebours est lancé. Le Mondial 2022 au Qatar débute dans un mois et Eden Hazard continue de se morfondre sur le banc du Real Madrid. Le moral dans ses bas de foot ? On a imaginé son état d’esprit lors d’une discussion avec un autre Diable rouge en méforme. Totalement fictif, et un brin corrosif.