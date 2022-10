Les deux comparses ont offert une réunion émouvante, à plus d’un titre, aux personnes présentes à la Comic Con. Tout d’abord, car les souvenirs sont intacts, 37 ans après le premier "Retour vers le futur", cela se sent. Ensuite car Michael J. Fox, 61 ans, lutte avec une incroyable volonté contre la maladie de Parkinson.

Ses apparitions sont l’occasion de voir les fans maudire cette maladie, tout en applaudissant le courage de l’acteur, qui a rendu publique sa condition en 1998.

Michael J. Fox a d’ailleurs tenu à remercier ses fans, lorsqu’il a évoqué cette maladie qui le ronge à petit feu. "La maladie de Parkinson est un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde. Des gens comme Chris ont été là pour moi, et beaucoup d’entre vous l’ont été. Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce qu’on m’a donné – une voix pour faire avancer les choses et aider les gens."

De son côté, Christopher Lloyd est revenu sur ses souvenirs de tournage avec son acolyte. "La chimie était là depuis la première scène que nous avons eue, elle était bien vivante et elle l’est restée pendant trois films".

Un moment touchant qui ravivera des souvenirs.