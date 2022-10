Galtier ironise sur le déplacement du PSG à Reims: «On sera très bien dans notre bus»

Ce vendredi, l’entraîneur du PSG tenait une conférence de presse afin d’évoquer le déplacement du club parisien à Reims samedi soir, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

Comme un clin d’œil aux récentes polémiques concernant le trajet aller-retour Paris-Nantes effectué en avion par son équipe, Galtier a d’entrée de jeu voulu rassuré les journalistes présents dans la salle: le PSG se rendra bien à Reims… en bus, a-t-il indiqué avec le sourire.

"Comme les matchs sont très rapprochés, on va se déplacer en bus (sourire). Vous couperez... Ah non on est en direct. On va se déplacer en bus. Il faut que les gens comprennent qu’on va se déplacer en bus. Mais si les organismes sont fatigués, ce sera très proche de chez nous. On sera très bien dans notre bus", a continué l’entraîneur, avant de parler tactiques et joueurs.