Les lunettes du tueur en série américain Jeffrey Dahmer mises en vente pour 150.000€

Jeffrey Dahmer est un personnage digne d’un épisode d’ Esprit criminel. Il a tué et démembré 17 personnes entre 1978 et 1991. Il s’adonnait à des pratiques telles que le cannibalisme et la décapitation sur ses victimes. Jugé en 1992, il a écopé d’une peine de prison à perpétuité. Le « Cannibale de Milwaukee », comme on le surnomme, a finalement été tué en prison par un autre détenu en 1994. Il était notamment facilement reconnaissable grâce à ses grandes lunettes carrées, sa principale caractéristique physique.