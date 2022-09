Julien (Mariés au premier regard) aborde son divorce, son célibat, son expérience sur RTL-TVI, la femme qu’il recherche

L’aventure télévisuelle, il ne la regrette pas, assure-t-il. "Car ça reste une expérience unique et incroyable et ça aura été quand même de très bons moments pendant les tournages, le mariage et le voyage de noces", répond-il dans ses stories. "Je regrette d’avoir vécu un nouvel échec, mais l’aventure aura été belle."

Avec Élodie, on n’avait pas le même rythme de vie.

Toujours sur Instagram, le jeune homme n’élude aucune question, revenant sur son divorce. "Je n’allais pas pouvoir éviter cette question longtemps. (Rires.) Mais bon, afin d’éviter des problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons tout simplement qu’on n’avait pas le même rythme de vie et qu’il y avait des choses importantes dont nous n’étions pas compatibles. Malgré le superbe boulot des experts, ils ne pouvaient pas deviner tout ça non plus et c’est vraiment en vivant avec la personne que tu sais si ça va fonctionner ou non…"

Oui, l’amour reste important pour Julien. "Je veux créer la vie de famille que j’attends depuis longtemps", expose-t-il, précisant être actuellement célibataire. Et ce, "même si au nom de la loi, je serai toujours divorcé", dit-il. "Je ne souhaite plus me marier au premier regard. Donc, je veux prendre le temps de trouver celle qui me correspondra le plus et inversement. Ce qui n’est pas gagné."

La jeune femme qu’il recherche ? "En règle générale, j’aime bien les filles avec des yeux foncés. Plus elle est petite, mieux c’est. Et je ne suis pas fan des filles hyper fit. Mais bon, en règle générale ça se joue au premier regard et au feeling. Et bon, comme vous le savez, j’ai un petit faible pour les lunettes. Mais bon, ce n’est pas une obligation, mais c’est un plus."

Savoir vivre sans son téléphone, savoir reconnaître ses erreurs

Sa future compagne devra accepter de vivre à proximité de son travail, vouloir des enfants, ne pas fumer, "être aussi tactile et démonstrative que moi". La jeune femme devra "savoir vivre sans son téléphone, savoir reconnaître ses erreurs". "Je préfère une fille discrète qu’une fille qui veut être le centre de toutes les discussions", précise Julien, qui se définit comme sociable, marrant et compréhensif, mais aussi sentimental, marmotte et râleur. Il le dit : il préfère une soirée câlin devant la télévision plutôt qu’une sortie en boîte de nuit.

On ne nous demande pas de prendre un rôle dans l’émission.

Concernant l’émission de télévision, des internautes lui ont demandé si des mises en scène étaient orchestrées. "Je ne peux pas rentrer dans les détails des tournages, mais tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on ne nous dit pas quoi dire et on ne nous demande pas de prendre un rôle (J’étais malheureusement naturel sur mon kayak)."