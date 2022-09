Polémique: Zazie reçoit des critiques au sujet de ses cheveux blancs sur Quotidien

"Il y a un truc questionnant sur cette société pour les femmes, c’est que, que ce soit dans le gentil ou le plus bizarre, les commentaires qui me sont venus, c’était: ‘Elle a pris un coup de vieux, mais elle est toujours sympa’. Oui, je vous rassure, j’ai en effet pris un coup de vieux, c’est normal, c’est mécanique, tous les ans", a relevé Zazie, pour ensuite faire valoir le même destin à ses interlocuteurs. "D’ailleurs, la personne qui dit ce commentaire a également pris un coup de vieux, tous les ans".

Assymétrie des critiques selon le genre de la personne

“J’ai l’impression qu’on trouve que les hommes qui ont des cheveux gris sont assez beaux gosses et qu’on n’en parle pas ou peu, et que pour une femme, c’est un sujet, alors que ça n’en est pas un”, a-t-elle déploré.

Le confinement a fait évoluer sa relation à ses cheveux. Elle ne fait plus de teinture. "Je vais laisser pousser ces trucs et on verra ce que ça donne. Et puis le temps passe..." Un changement positif pour elle, d’après ses mots "c’est aussi une des libertés de prendre de l’âge, c’est de commencer à s’en faire moins de l’image qu’on renvoie et des commentaires."