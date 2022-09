Euromillions: 4,5 millions d’euros remportés in extremis en attendant son kebab

Une somme de 230 millions d’euros a été mise en jeu le 12 juillet dernier. En Europe, personne n’a trouvé la combinaison parfaite. Mais en France, cinq joueurs ont terminé en seconde position. Cela signifie qu’ils et elles gagnent tous respectivement 4.5 millions d’euros. Le consommateur de kebab a failli manquer sa chance.

Un kebab largement remboursé

De ses vacances dans les Hautes-Alpes, où il a acheté son ticket, à son restaurant de Kebab, la somme vient renflouer ses dépenses. C’est un joueur ponctuel et son papier se perd dans sa besace. Un oubli habituel selon la FDJ. C’est totalement au hasard qu’il se rend de la date butoir lorsqu’il fait valider son ticket gagnant.

« Ce jour-là, tandis qu’il doit attendre son kebab en cours de préparation dans un restaurant, il décide de se rendre dans un point de vente à proximité pour faire vérifier son reçu Euromillions qu’il ignore depuis près de deux mois », raconte la FDJ.

«J’ai tout gagné mais, à quelques heures près, j’aurais aussi pu tout perdre»

Il ne mangera que quelques bouchées de son kebab. De retour chez lui, l’homme met ses restes au frais et attend sa conjointe. Celle-ci s’étonne, ce à quoi l’heureux gagnant lance : « Tu ne me croiras pas, c’est un kebab en or ».

Par la sexagénaire se rendra compte que la FDJ s’est lancée à sa recherche par l’intermédiaire des médias. « J’ai tout gagné mais, à quelques heures près, j’aurais aussi pu tout perdre », a-t-il indiqué, après coup. Avec cette belle somme, il va « aider ses proches, s’offrir une nouvelle résidence principale, voyager en Amérique du Sud et découvrir de belles tables avec sa famille », indique la FDJ. « Ce gain va surtout nous offrir de la légèreté et du choix », a-t-il précisé. Une chance incroyable qu’il compte provoquer à nouveau en continuant à acheter des tickets Euromillions.