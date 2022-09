Margot Robbie évoque le tournage de «Barbie»: «Le moment le plus humiliant de ma vie»

Invitée dans l’émission de Jimmy Fallon "The Tonight Show", l’actrice de 32 ans est revenue sur un moment bien précis du tournage. En juin dernier, les deux acteurs, chaussés de rollers et tout de rose et fluo vêtus, filmaient des scènes le long des allées californiennes de Venice Beach.

Leur présence est loin d’être passée inaperçue pour les personnes et touristes présents sur place, qui n’ont d’ailleurs pas hésité à photographier les deux stars et inonder les réseaux sociaux avec leurs clichés. "C’était de la folie, des centaines de personnes me regardaient en permanence", s’est souvenue Margot Robbie.

Si les deux acteurs sont apparus souriants ce jour-là, il semblerait qu’ils aient pourtant très mal vécu cet instant. "Je ne pourrais pas vous expliquer à quel point nous étions mortifiés. Nous donnons l’impression de rire et de nous amuser, mais à l’intérieur, nous étions en train de mourir. Je me disais: ‘C’est le moment le plus humiliant de ma vie’", confie Margot Robbie.