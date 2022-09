Mondial au Qatar: l’humoriste Dan Gagnon tacle la RTBF sur… Tipik (vidéo)

Si pour la RTBF, 6500 morts, ça passe, alors j’ai de la marge

Dans ce contexte, l’humoriste Dan Gagnon s’est osé à une chronique très… engagée sur Tipik, la seconde chaîne de la RTBF, diffuseur officiel des matches du Mondial.

"Je me suis demandé si c’était déplacé pour moi de parler de ça ici. Puis je me suis dit: ‘Si pour la RTBF, 6500 morts, ça passe, alors j’ai de la marge. Je pourrais encore tuer 6499 personnes et revenir à l’antenne la semaine prochaine, easy!‘", a lancé l’humoriste.

"Plus sérieusement, je rigole avec ça car je sais qu’il n’y a pas de malaise. La RTBF assume totalement son choix", a poursuivi Dan Gagnon avant de tourner les justifications de la RTBF en ridicule.

"Argument 1: ça répond à une demande du public. Et c’est vrai. Le public a toujours raison. Moi, par exemple, je vends de l’héroïne et ça cartonne. Argument 2: si on ne diffuse pas la Coupe du monde, d’autres le feront de toute façon. Exa-cte-ment! C’est ce que je dis avec l’héroïne depuis des années: si quelqu’un doit faire de la thune avec, j’aime autant que ce soit moi".

Ce n’est pas en culpabilisant les fans qu’on va changer quoi que ce soit. C’est en mettant de la pression sur ceux qui dénoncent d’une main et ramassent le pognon de l’autre

L’humoriste s’est ensuite moqué d’un autre argument avancé par la RTBF: diffuser n’est pas cautionner. "Et on oublie ça. Ce n’est pas parce que tu achètes les droits, que tu diffuses les matchs et que tu vends de la pub pendant les matchs, que tu es d’accord avec tout ce que fait le Qatar. D’ailleurs, peu de gens le savent, mais pour chaque euro touché par la RTBF, une bonne pensée est reversée à Amnesty International. Apparemment, on peut tout diffuser, à condition de dire après ‘Ce que vous venez de voir, c’est mal’".

"Ce n’est pas en culpabilisant les fans qu’on va changer quoi que ce soit. C’est en mettant de la pression sur ceux qui dénoncent d’une main et ramassent le pognon de l’autre", a-t-il conclu.