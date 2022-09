L’incroyable annonce choc de Kiki l’Innocent: « J’hésite à boycotter la Coupe du monde » (vidéo)

+ A LIRE AUSSI Le bel hommage des Frères Taloche à Raymond Devos (vidéo)

Ce que Martin Charlier présentera, c’est un best of de ses sketches. «Ce sont mes invités qui me présenteront.» Soit ses amis du Grand Cactus, comme Jérôme de Warzée, Kody, Pablo Andres, Freddy Tougaux ou encore Jean-Luc Fonck.

Justement, Martin, à quoi ressemble une soirée entre amis humoristes?

Les premières fois qu’on organisait un souper, c’était du n’importe quoi, où tout le monde s’observe un peu et a envie de montrer que c’est lui le plus drôle. Mais il y a eu quelque chose de magique avec le Grand Cactus. Pour la première fois de ma vie, on s’est tous oublié individuellement pour le bien du collectif. Vous savez, quand on est artiste, surtout pour du one-man-show, on est très égocentré. Cette troupe nous a permis de s’oublier pour le collectif. On peut enfin être tous soi-même. Et la soirée part dans tous les sens, il y en a toujours un qui va trop loin.

Le «Grand Cactus», vous comptez arrêter d’y participer?

Sûrement pas! Freddy Tougaux se l’est dit cette année, c’est son choix. Je ne compte pas arrêter, parce que, déjà, j’ai une amitié avec Jérôme depuis plus de quinze ans. On a évolué ensemble dans le football, et on vient de fêter la 125eémission. Je suis le seul comédien qui les a faites toutes. Évidemment, quand on est dans ce type de record-là, on n’a pas envie de lâcher l’affaire. Je préfère que l’émission s’arrête avant que moi je ne parte.

Chroniqueur, humoriste, homme de théâtre. Quelles cordes manquent encore à votre arc?

Mon vrai rêve serait de faire du cinéma comique comme de Funès.

Pour la Coupe du monde, allez-vous proposer un autre personnage?

Si on fait quelque chose, ce sera toujours avec Kiki l’Innocent, le digne représentant des Diables rouges. […] Mais je suis presque en train d’hésiter à la boycotter publiquement, cette Coupe du monde. Je me tâte. J’adore le foot, et j’adore faire les albums Panini. Je ne saurais pas vivre sans cela. En même temps, j’y ai réfléchi : si c’est cette Coupe du monde-là qu’on gagne, je n’en serai pas fier! Si un personnage très populaire comme Kiki fait un pas en retrait pour le bien de la planète, ça pourrait être un gros coup. Mais si je la boycotte, je vais devoir assumer. Je ne vais pas pouvoir regarder les matches, et ça va être très, très dur pour moi. En même temps, j’ai du mal à me réjouir de cette Coupe du monde. Car elle détruit la planète, il y a eu des ouvriers morts… Construire des stades climatisés où il fait 40 °C, alors que nous, on a du mal à boucler nos factures d’énergie, le prix à payer est trop cher pour organiser une Coupe du monde. Même sportivement, je ne comprends pas qu’un pays puisse acheter une Coupe du monde alors qu’ils ne s’y sont jamais qualifiés… C’est choquant!