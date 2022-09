Jean-Jacques Goldman envoie un émouvant message à des élèves handicapés

Ces jeunes en situation de handicap ont réalisé en juin dernier un clip intitulé "Ensemble", dont le but est de faire changer les mentalités sur les personnes handicapées.

Dans cette chanson, les élèves abordent la dyslexie, la dyspraxie, les troubles autistiques ou cognitifs, de leur point de vue, avec leurs mots.

Ils ont récemment eu la bonne surprise de recevoir un message de soutien et de félicitations du chanteur préféré des Français. "Bravo à toutes et à tous pour cette super chanson ENSEMBLE! Aux élèves d’Albert Camus, aux profs, aux musiciens et réalisateurs! Le projet et la chanson font du bien! Merci!", leur a envoyé Jean-Jacques Goldman.

Le mot de félicitations de Jean-Jacques Goldman ©© Collège Albert Camus

Une petite attention qui a enchanté le collège Albert Camus. "Je sais qu’il est sensible à tout ce qui touche l’éducation et la différence. On lui avait envoyé la maquette du projet au départ et il a été touché par les textes écrits par les enfants", a d’ailleurs expliqué auprès de France Bleu Céline Ledru, professeur au sein de l’établissement scolaire.