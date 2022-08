Le génie de Mask Singer dévoile lui-même son identité: «Il a flingué le concept de l’émission» (vidéos)

C’est le koala qui s’est d’abord fait démasquer ce mardi soir, il s’agissait de la championne française de tennis, Marion Bartoli. Mais c’est surtout l’apparition du génie qui a fait sensation sur scène. Le personnage, qui s’est avéré particulièrement dissipé, a enchaîné quelques gaffes sur scène, menant directement à son élimination.

Sa prestation avait malgré tout égaré les enquêteurs, jusqu’à ce qu’il en dise un peu trop au sujet de Chantal Ladesou… Assez d’indices pour mettre la puce à l’oreille de Kev Adams qui a compris qu’il pourrait s’agir de Yoann Riou, le journaliste sportif. Au lieu de tenter de brouiller les pistes, ce dernier n’a fait que confirmer les soupçons de l’humoriste en se démasquant tout seul, faisant mourir de rire le présentateur Camille Combal.

Les internautes morts de rire

Il n’en a pas fallu plus pour faire réagir les internautes dont les réactions se sont multipliées sur la toile. "Yoann Riou c’est un génie on peut le dire ahaha il se fait cramer tout seul, il n’a pas compris le but du jeu" ou encore "Il a flingué le concept de l’émission" peut-on lire sur Twitter.

La semaine dernière, c’est Marianne James, cachée dans le costume du bébé, qui a quitté l’émission, suivie par Frédéric Diefenthal qui était dans celui du pain d’épices.

Cette année, le jury est composé de Jeff Panacloc, Vitaa, Chantal Ladesou et Kev Adams qui est lui présent depuis la première saison.