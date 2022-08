Il rame plus de 60 km dans un... potiron de 384 kg cultivé dans son jardin

Pendant 11 heures, à bord de "Berta", Duane Hansen a ramé dans un potiron pesant plus de 380 kilos.

Parti à 7h30 de Bellevue, Duane est arrivé à Nebraska City un peu après 18h30. Pour entrer dans le livre des records, il a notamment dû affronter le froid et une forte pluie.

Après son exploit de ce samedi 27 août 2022, Duane Hansen s’est exprimé à l’agence Reuters: "J’ai parcouru 61 km en descendant la rivière sans me lever dans ce potiron, et mes genoux me font encore mal. Mais je ne referai probablement jamais ça. Et si quelqu’un bat ce record, je crois que je me prosternerai devant lui parce qu’il serait très fort!".

