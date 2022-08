De quoi s’agissait-il? D’un phénomène appelé "nuage iridescent". Ce dernier possède la particularité de réunir les couleurs de l’arc-en-ciel.

Pour assister à un tel phénomène, il faut réunir deux facteurs: un nuage épais dont la lumière du soleil doit venir le pénétrer avec un angle de 10 à 40 °C. Se crée alors la diffraction de la lumière, donnant ainsi ce fameux spectacle tout en couleur.

Un phénomène principalement asiatique

Les nuages iridescents sont toutefois plutôt rares. "Quand on les observe, c’est assez haut sur l’horizon et c’est plutôt en début ou en fin de journée, au moment où la position relative du soleil, du nuage et de l’observateur le permet", explique àFranceinfoSamuel Morin, chercheur à Météo France et au CNRS.

Il faut également préciser que ce genre de nuages se crée principalement en Asie, car le climat y est favorable."