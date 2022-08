Sylvester Stallone divorce: il recouvre le tatouage de sa femme par un chien (photos)

Après 35 ans de vie commune, Sylvester Stallone et Jessica Flavin divorcent. L’ex-mannequin a officialisé la nouvelle auprès du magazinePeople. "Même si nous ne serons plus mariés, je chérirai toujours la relation que nous avons partagée pendant plus de 30 ans et je sais que nous sommes tous les deux dévoués à nos magnifiques filles", a-t-elle réagi.