Denitsa Ikonomova prof de danse dans la nouvelle saison de la «Star Academy» ?

" Le papillon doit désormais prendre son envol vers de nouveaux horizons et on se reverra très vite pour plein d’autres surprises et aventures", avait-elle conclu son message. Qu’entendait-elle par "d’autres surprises et aventures"? Selon le magazine Public, la danseuse professionnelle ne resterait pas loin de TF1 bien longtemps! La première chaîne de France l’aurait approchée afin d’intégrer l’équipe des professeurs lors de la nouvelle saison de la Star Academy.

Denitsa Ikonomova succèdera-t-elle à Kamel Ouali? Closer affirme de son côté que la danseuse négocierait actuellement avec la production du programme. TF1 lui aurait proposé un "contrat en or". Elle toucherait 300.000€ pour coacher les nouveaux élèves du château de Dammarie-les-Lys.

Denitsa Ikonomova prof de danse à la célèbre "Star Academy", rêve ou réalité? Encore quelques semaines de patience avant de découvrir la réponse.