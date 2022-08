Britney Spears désactive son compte Instagram: «J’essaye d’oublier les blessures»

"J’apprends que chaque jour marque un nouveau départ pour essayer d’être une meilleure personne et pour faire ce qui rend heureux. Oui, je choisis le bonheur aujourd’hui. Chaque jour, j’essaye d’oublier les blessures et l’amertume et de me pardonner et de pardonner aux autres."

Cette disparition d’Instagram intervient le jour même de la sortie de " Hold me closer ", sa première chanson en six ans. Pour son retour musical, la star de 40 ans a choisi d’interpréter, en duo avec Elton John, un remix d’une chanson datant de 1972 du célèbre chanteur britannique.

Cela fait maintenant quelques mois que Britney Spears a été libérée de la tutelle sous laquelle elle avait été placée pendant 13 ans. Depuis lors, la chanteuse semble avoir trouvé le bonheur. Elle s’est notamment mariée avec Sam Asghari en juin dernier.