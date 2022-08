Après 50 ans de travaux, la «plus grande œuvre d’art contemporain au monde» inaugurée dans le désert

"City", le projet artistique de Michael Heizer, impressionne de par ses dimensions: environ 2,4 km sur 1,6 km! Son créateur de 77 ans le présente comme un hommage aux monuments anciens.

La sculpture est faite de tas de terre, de rochers et de grands éléments construits en béton.

"C’est une œuvre consciente de notre instinct primaire de construire et organiser l’espace, mais elle y inclut notre modernité, notre savoir et notre réflexion sur la subjectivité de notre expérience humaine du temps et de l’espace, aussi bien que de l’histoire des différentes civilisations que nous avons construites", explique dans The Art Newspaper Michael Govan, directeur artistique au Los Angeles County Museum of Art.

Quant à l’interprétation de l’oeuvre, celle-ci est totalement personnelle, estime Michael Heizer. "Je ne suis pas là pour dire aux gens ce que veut dire la sculpture. Vous pourrez trouver vous-mêmes", explique-t-il.

Envie de visiter l’imposante création? Elle sera accessible au public dès le 2 septembre prochain au prix de 150 dollars par personne.