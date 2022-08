Job de rêve: une entreprise de matelas recherche des «dormeurs professionnels»

Il ne s’agit pas d’une blague mais d’une réelle offre d’emploi. Aux Etats-Unis, l’entreprise de matelas Casper, basée à New York, a lancé un appel pour recruter des "Casper Sleepers", payés pour tester la literie de la marque.

«Une capacité de sommeil exceptionnelle»

"Les personnes recrutées dormiront "dans nos magasins et dans des endroits inattendus dans le monde", précise l’offre d’emploi qui est ouverte jusqu’au 11 août, comme le rapporte CNN.

Le candidat idéal doit avoir une "capacité de sommeil exceptionnelle", un "désir de dormir le plus possible" et la "capacité de dormir sur n’importe quel matelas", précise encore l’offre.

En plus d’être payés pour dormir, les candidats apprécieront de pouvoir porter un pyjama pour travailler, d’obtenir des produits Casper gratuits et d’avoir la flexibilité d’un horaire à temps partiel.

Tout cela a de quoi faire rêver… Il existe un petit bémol toutefois puisqu’il faudra tout de même travailler un peu en créant du contenu sur les réseaux sociaux et en partageant son expérience en tant que dormeur professionnel.