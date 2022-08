Sur la porte arrière de celui-ci, le nom de Bruxelles apparaît quatre fois, soit le nombre de fois que Chris Martin et compagnie se produiront dans la capitale de l’Europe dans les prochains jours. Les deux Allemands ont évidemment leur ticket pour les quatre soirées.

Coldplay ©Mathieu Golinvaux

Coloré aux couleurs du groupe britannique, leur van garé sous les fenêtres du stade Roi Baudouin, Hike et Timo sont aux premières loges alors que le son de la balance de Coldplay résonne au cœur de l’enceinte bruxelloise. « On vient de Francfort, raconte Hike. Nous sommes juste des fans fous de Coldplay (rires). Nous les suivons depuis beaucoup beaucoup d’années, depuis leur début je pense. Je ne sais plus combien de concerts on a vu, peut-être 20 au moins, peut-être plus. Pour cette tournée, c’est la 13e date ce soir déjà. »

Et si Hike et Timo enchaînent les concerts de Coldplay, ils ne s’ennuient pas pour autant. « Tout le monde me demande cela, sourit l’Allemande. Ce sont évidemment à chaque fois les mêmes chansons, mais une fois vous êtes d’un côté, une fois de l’autre. Les perspectives sont à chaque fois différentes. Nous rencontrons en plus un tas de nouveaux amis. Chaque jour ce sont des gens différents, on a déjà rendez-vous avec des potes pour demain. »

En Belgique jusqu’à mercredi, les Allemands ne s’attarderont pas en Belgique. « On part directement pour Londres mercredi matin », termine Hike. Chris Martin et Coldplay sont en effet cette fois attendus pour six dates à Wembley jusqu’au 21 août prochain.

LIRE AUSSI | Quand Coldplay débarque à Bruxelles, les fans sont forcément impatients : « Indescriptible » (vidéo)