Quand un scientifique piège les internautes avec une tranche de chorizo: «Les fake news ont toujours plus de succès que les vraies infos»

Mais un canular scientifique d’Etienne Klein a semé la confusion dans certains esprits. Le 31 juillet dernier, le chercheur français a publié sur Twitter un cliché de "l’étoile la plus proche du Soleil", Proxima du Centaure en précisant que la photo avait été capturée par le fameux télescope. Et pourtant, il ne s’agit que d’une simple tranche de chorizo sur fond noir.

Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’affole. Si certains ont directement repéré la supercherie, d’autres sont tombés dans le panneau. Et pour cause, avec son statut de directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), Étienne Klein ne passe pas pour un blagueur.

Au lendemain de la publication de son tweet, partagé plus de 1.000 fois et liké par près de 10.000 internautes, celui-ci s’est vu forcé de réagir face à certains commentaires interloqués. "Selon la cosmologie contemporaine, nul objet relevant de la charcuterie espagnole n’existe ailleurs que sur Terre", écrit-il avec une pointe d’humour avant d’ajouter: "Ce tweet montrant un prétendu cliché de Proxima du Centaure relevait d’une forme d’amusement. Apprenons à nous méfier des arguments d’autorité autant que de l’éloquence spontanée de certaines images."

Contacté par nos confrères du Huffington Post, Étienne Klein explique que ses tweets avaient une visée pédagogique auprès des internautes. Il s’est ensuite excusé auprès de ceux qu’il avait pu choquer et invite à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

"C’est la première fois que je fais une blague alors que je suis plutôt sur ce réseau comme une figure d’autorité scientifique. La bonne nouvelle c’est que certains ont tout de suite compris la supercherie mais qu’il a aussi fallu deux tweets pour clarifier. Ça illustre aussi le fait que sur ce type de réseaux sociaux, les fake news ont toujours plus de succès que les vraies infos. Je pense aussi que si je n’avais pas dit que c’était une photo de James Webb, ça n’aurait pas eu autant de succès", explique-t-il.

Ce n’est pas la première fois qu’une autorité scientifique fait une blague en jouant sur la confusion sur un objet de la vie de tous les jours et un astre. En 2015, la mission Europa Clipper de la NASA avait demandé aux internautes de retrouver la photo de a lune de Jupiter parmi une série de clichés de... poêles à frire.

Et pour en revenir à Proxima du Centaure, cette "naine rouge" est loin de ressembler à une tranche de saucisson ibérique. Dans un cliché pris par le télescope Hubble, on peut voir à quoi ressemble réellement cette petite étoile, qui ne représente qu’1/7e de la taille du Soleil.