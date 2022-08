Jugé offensant envers les personnes handicapées, Beyoncé va réenregistrer son titre «Heated»

La cause? Un mot utilisé dans le titre "Heated" passe mal auprès des personnes souffrant de handicaps moteurs. La star américaine chante "Spazzin’ on that ass, spazz on that ass".

Le problème, c’est que le terme "spaz", en anglais, peut être utilisé pour se moquer de personnes souffrant dune infirmité motrice cérébrale. Il peut être associé au sens large aux termes "crétin" ou "dérangé". À connotation clairement négative, le mot est toutefois peu utilisé aux États-Unis. Dans la chanson, il semble être plutôt utilisé pour qualifier une personne "hors de contrôle".

Sauf que le mal est fait pour la communauté des personnes handicapées. Pour éteindre la polémique grandissante sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 40 ans va réenregistrer la chanson incriminée en remplaçant le terme inapproprié. Une porte-parole de l’artiste avait d’ailleurs, dans un courriel à l’AFP, assuré que "le mot n’avait pas été utilisé de manière intentionnelle pour blesser".

Une fausse note qui vient jeter une ombre sur le retour musical de l’artiste. "Renaissance" et ses 16 titres étaient grandement attendus par les fans, six ans après "Lemonade".