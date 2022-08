D’étranges lueurs rouges aperçues au-dessus de l’océan Atlantique

Il n’en fallait pas plus pour déchaîner les internautes, qui ont rivalisé d’imagination pour tenter de trouver l’origine de ces faisceaux lumineux. L’hypothèse extraterrestre ayant évidemment eu son succès.

Une explication logique

Si les théories les plus folles ont fait rêver, il existe pourtant une explication des plus logiques quant à la présence de ces lumières rouges dans le ciel. Celles-ci proviendraient de navires de pêche qui utilisent des lampes LED dans le but d’attirer les poissons dans leurs filets. Ces lampes peuvent être visibles à des kilomètres à la ronde, provoquant ainsi les étranges lueurs dont le pilote a été témoin.

L’explication est d’autant plus probable que ce n’est pas la première fois que pareil phénomène a été observé. En 2020, la NASA avait publié des images de navires de pêche au large de la Thaïlande qui utilisaient ce procédé pour pêcher. Sur les clichés, on y découvre les mêmes faisceaux lumineux, à une exception près: ceux-ci étaient verts et non rouges.