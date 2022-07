Pendant sa pause, il découvre qu’il a gagné 16 millions d’euros au Loto et démissionne

Ni une, ni deux, le gagnant a prévenu son patron sur le champ et lui a annoncé sa démission dans la foulée, révèle un communiqué de la Française des jeux.

Voyages, voiture, achat de maison...

Le couple a déjà de nombreux projets comme la réalisation de grands voyages. "Je rêve de découvrir l’Australie et de faire une croisière dans les fjords", confie le chanceux. Mais avant ça, le couple va emmener leurs petits-enfants dans un célèbre parc d’attractions, va s’offrir une voiture, effectuer des travaux dans leur maison, acquérir un pied-à-terre en métropole et découvrir des restaurants gastronomiques, poursuit le communiqué.

"Nous connaissons la valeur des choses et savons ce que représente une telle somme. Nous sommes conscients d’avoir beaucoup de chance et nous comptons l’apprécier. La folie des grandeurs, ça ne nous ressemble pas. Nous continuons de regarder les prix; c’est important de rester simple", déclare le couple, qui a remporté le deuxième plus gros gain de l’île de La Réunion.

"Ce n’est pas fini; nous avons aussi joué pour le prochain tirage Euromillions", préviennent les deux soixantenaires, qui continuent à jouer, mais avec de nouveaux numéros.