Si un participant coche les bons chiffres, il verra la coquette somme de 1.025.000.000 de dollars versée sur son compte. Pas mal, non?

il s’agit du quatrième plus gros gain jamais affiché. Le jackpot du tirage de la loterie américaine Mega Millions de vendredi a franchi la barre du milliard de dollars, a annoncé son organisateur. Le gros lot de cette loterie n’a cessé de croître depuis plus de trois mois, personne n’ayant réussi à deviner les six bons numéros lors des 29 tirages précédent.

Vendredi, un peu plus de 1 milliard de dollars seront donc en jeu, selon un communiqué de presse de Mega Millions. Après le tirage de mardi soir, l’afflux de joueurs pressés de savoir s’ils étaient devenus richissimes avait provoqué une panne du site de Mega Millions pendant près de deux heures.

1 chance sur...303 millions

Les chances de remporter cet alléchant montant ne sont pourtant que de 1 sur près de 303 millions.

C’est la troisième fois que le jackpot dépasse le milliard de gains: 1,537 milliard de dollars en 2018, qui correspond à la plus grande cagnotte jamais enregistrée à travers le monde et 1,050 milliard en 2021.