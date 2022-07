Qui a dit que les échecs ne pouvaient pas être un sport dangereux? Ce n’est certainement pas ce garçon qui dira le contraire après ce qu’il lui est arrivé dans un tournoi en Russie. L’organisation avait décidé de mettre à disposition des joueurs des robots capables de disputer des parties d’échec. En plein milieu d’une partie justement, l’enfant a été blessé par l’un d’eux.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir le robot frapper l’une des pièces du garçon. Le garçon veut alors faire son propre mouvement, et le robot attrape son doigt. Après quelques secondes, quatre adultes se précipitent à la rescousse, libèrent le garçon et l’emportent.

"Il existe certaines règles de sécurité, et l’enfant, apparemment, ne les a pas respectées. Lorsqu’il a fait son geste, il n’a pas réalisé qu’il devait d’abord attendre", a déclaré Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe des échecs. "C’est un cas extrêmement rare, le premier dont je me souvienne."

Mais l’essentiel est ailleurs, puisqu’il a pu poursuivre le tournoi, malgré sa blessure de combat.