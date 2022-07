Pour tenter de passer incognito à Tomorrowland, Thomas Meunier a eu l'idée de changer totalement de look pour ne pas être reconnu... et c'est raté puisque le joueur de Dortmund a été pris en photo par des fans. Ainsi, on peut apercevoir l'ancien Brugeois porter une perruque, des lunettes de soleil oranges et une tenue bleue ciel (loin d'être discrète pour le coup).

Mais Meunier n'était pas le seul Diable présent au festival électro puisque Kevin De Bruyne était également de la partie. Le milieu de Manchester City a opté pour un look plus sobre que son coéquipier et a même posté une photo sur Instagram.