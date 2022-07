Jean Todt se confie sur l’état de Michael Schumacher

" Michael ne me manque pas, je peux le voir. Mais bien sûr, ce qui me manque, c’est ce que nous faisions ensemble , a confié Jeans Todt dans une interview accordée à la chaîne allemande NTV. C’est vrai que je regarde des courses de F1 avec lui. "

Et s’il passe du temps avec le septuple champion du monde, il en passe aussi avec sa famille. "Michael est […] très spécial, a-t-il déclaré. Corinna, Mick et Gina sont également devenus spéciaux pour moi. Ils sont tous devenus une famille pour moi, pour ma femme et pour mon fils.‎" Ce dernier marche dans les traces de son célèbre père. À seulement 23 ans, le jeune homme fait partie de l’écurie américaine Haas F1 Team, et sillonne les circuits du monde entier .

Le 21 juillet, alors que Corinna Schumacher et sa fille Gina recevaient pour Michael le Prix d’État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Corinna s’est effondrée devant une foule en standing ovation pour le pilote.